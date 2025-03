Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 22.03.2025

Leer (ots)

++Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol++Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfallflucht++Automatenaufbruch++Diebstahl aus Transporter++

Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol

Moormerland - Bei einer Polizeikontrolle eines 18-jährigen Pkw-Führer aus Moormerland in der Fasanenstraße am frühen Samstag gegen 02 Uhr mussten die Beamten feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Dafür aber stand dieser unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet und untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Moormerland - Viel Glück hatte augenscheinlich ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Moormerland. Dieser hatte am Freitag gegen 17:20 Uhr die Landesstraße 24 aus Richtung Hesel kommend in Richtung Veenhusen befahren und übersah beim Überholen eines Transporters einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen Motorrad und dem Pkw. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei am Fuß, einen Sturz konnte dieser glücklicherweise verhindern. Eine ärztliche Versorgung war jedoch unabdingbar. Die genutzten Fahrzeuge blieben unbeschädigt, soweit hier bekannt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Emden - Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle eines Pkw durch, welcher zuvor fahrend in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest beim 37-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Aurich hatte einen Wert von 1,47 Promille zum Ergebnis. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Freitag kam es gegen 12:35 Uhr in der Cirksenastraße zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht. Zuvor befuhr ein orangener Lkw die Fürbringerstraße in Richtung der Cirksenastraße und bog nach rechts in ebendiese ein. Während des Abbiegevorgangs streifte das Fahrzeug einen rechtsseitig befindlichen Baum so, dass dieser beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Automatenaufbruch

Emden - Gegen 22 Uhr am Freitagabend hat ein bisher unbekannter Täter im Automatenkiosk an der Neutorstraße auf noch nicht geklärte Art und Weise einen sog. Greifautomaten öffnen können und daraus mehrere Mysteryboxen und Bargeld entwendet. Zeugen der Tat oder die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Diebstahl aus Transporter

Emden - In den frühen Vormittagsstunden des Freitages hat ein bisher unbekannter Täter aus einem Firmen-Transporter der Marke VW, der in der Großen Straße stand, ein Tablet und einen Laptop entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 800 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

