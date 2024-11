Polizei Bielefeld

POL-BI: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Bislang ist der Polizei nicht bekannt, wie der oder die Einbrecher am Freitag, 08.11.2024, ein Stieghorster Mehrparteienhaus betreten haben.

Zwischen 11:40 Uhr und 13:00 Uhr gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus in Nähe der Einmündung der Glatzer Straße und begaben sich in das obere Stockwerk. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und suchten in den Zimmern nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen Bargeld, Mode- und Goldschmuck an sich und verließen unerkannt das Gebäude.

Generell warnt die Polizei:

Risiken ergeben sich für Mehrfamilienhäuser und deren Bewohner durch offene Haus- und Nebeneingangstüren oder wenn Anwohner ohne Rückfragen, auch für fremde Personen, den elektrischen Türöffner betätigen.

Deshalb sollten Sie immer alle Eingangstüren geschlossen halten und nur Personen den Zutritt ermöglichen, die Ihnen bekannt sind oder beispielsweise durch die Hausverwaltung angekündigt wurden.

Achten Sie auf fremde Personen an und in Ihrem Wohnhaus sowie in der Nachbarschaft. Gibt es keine Erklärung für deren berechtigten Aufenthalt oder verhalten sich diese verdächtig, informieren Sie sofort die Polizei.

Hinweise zu der Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell