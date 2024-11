POL-BI: Jugendlicher gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Hillegossen - Einem oder mehreren Einbrechern gelang es am 09.11.2024 über die Haustüren in Gebäude an der Fredeburger Straße und der Hamelner Straße einzusteigen. Zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr hebelte er die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Fredeburger Straße auf. Er nahm Bargeld an sich und flüchtete. An der Hamelner Straße verschaffte sich ein Täter ...

