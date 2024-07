Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin stößt bei Parkplatzsuche mit Motorrad zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Während eine Autofahrerin auf der Eugen-Richter-Straße nach einem Parkplatz suchte, stieß die Frau am Donnerstag (04.07.) gegen 16.35 Uhr mit einem Motorrad zusammen. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe die 28-Jährige kurzzeitig nach links geblinkt, da sie glaubte einen freien Parkplatz gesehen zu haben. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Deshalb blinkte sie anschließend direkt nach rechts, um mit ihrem Audi auf eine rechts gelegene Parkflächeneinfahrt abzubiegen. Der 22-jährige Motorradfahrer stieß dabei rechtsseitig gegen ihren Audi. Er gab an, den Fahrradweg genutzt zu haben, um an dem stockenden Verkehr vorbeizufahren. Als die Autofahrerin nach links blinkte, wollte er rechts an ihr vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi. Die 19-jährige Mitfahrerin des Yamaha-Fahrers zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

