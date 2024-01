POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 3. Kalenderwoche

Selfkant-Tüddern (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1, bei dem am vergangenen Freitag (5. Januar) ein zweijähriges Kind starb, erlag am Mittwoch (10. Januar) nun auch das zweite Kind, ein drei Jahre alter Junge, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

