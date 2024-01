Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweites Kind nach Frontalzusammenstoß verstorben

Selfkant-Tüddern (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1, bei dem am vergangenen Freitag (5. Januar) ein zweijähriges Kind starb, erlag am Mittwoch (10. Januar) nun auch das zweite Kind, ein drei Jahre alter Junge, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

