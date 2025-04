Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Schlägerei

Aalen (ots)

Jagstzell: Zwei Unfälle in der Bahnunterführung

Am Montag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer die Mühlstraße (B 290). Trotz der angebrachten Warnschilder fuhr er in die Bahnunterführung ein und beschädigte hierbei aufgrund seiner Höhe die Querträger der Bahnunterführung sowie die Warnbaken. Kurz nach 22:30 Uhr fuhr der Lkw-Fahrer mit dem selben Lkw erneut in die Bahnunterführung ein, mit dem überraschenden Ergebnis, dass sein Lkw erneut zu hoch für die Unterführung war und nochmal die Decke der Unterführung streifte. Der entstandene Schaden bei den beiden Unfällen wird auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt.

Mögglingen: Elektroroller gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 05:00 Uhr einen Elektroroller der Marke "Zamelux Green" im Wert von etwa 270 Euro. Der Elektroroller war am Bahnhof abgestellt und mittels Ringschloss gesichert. Der Polizeiposten Heubach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07173 8776.

Schwäbisch Gmünd: Mit Aschenbecher beworfen

Am Montagnachmittag geriet in einer Gaststätte am Bahnhofsvorplatz ein 36-jähriger Mann aus noch unbekannter Ursache in Rage. Dabei warf er einen Aschenbecher vom Außenbereich in den Gastraum und verfehlte den Kopf eines 64-jährigen Mannes nur knapp. Als er auf sein Tun angesprochen wurde, gab der 36-Jährige nur Beleidigungen von sich. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Aalen: Schlägerei auf Parkplatz

Am Montagabend, kurz nach 21:00 Uhr, meldeten mehrere Anrufer eine Schlägerei auf einem Supermarktparkplatz in der Bischof-Fischer-Straße. Durch die sofort alarmierten Polizeistreifen wurden fünf männliche Personen im Alter von 19 bis 35 Jahren vor Ort angetroffen. Dabei führte eine Person einen Hammer mit sich. Zwei Personen wiesen augenscheinlich leichte Verletzungen auf. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und der möglichen Tatbeteiligung der festgestellten Personen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen dieses Vorfalls und bittet um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07361 5240.

Aalen: Unfall

Am Montag, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 81-jähriger Toyota-Fahrer die Robert-Bosch-Straße in Richtung Dauerwang. An der Einmündung zum Mantelhofer Weg bog der 81-Jährige zunächst rechts ab, um sofort zu wenden und wieder auf die Robert-Bosch-Straße einzufahren. Dabei übersah er eine 67-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem die BMW-Fahrerin und ihr Beifahrer leicht verletzt wurden. Auch der 81-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Aalen: Unfall mit E-Scooter

Am Montagnachmittag, gegen 13:30 Uhr rangierte eine 43-jährige Chrysler-Fahrerin in eine Parklücke eines Supermarktparkplatzes in der Julius-Bausch-Straße. Dabei übersah sie einen 24-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter-Fahrer. Dieser trug keinen Helm und wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell