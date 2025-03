Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Ladengeschäft

Mainz (ots)

Am 25.03.2025 gegen 15:00 Uhr betrat ein 38-jähriger Mainzer einen Bekleidungsladen in der Mainzer Altstadt und entwendete dort drei Jacken im Gesamtwert von knapp 300 Euro. Als er anschließend mit der Ware fliehen wollte, wurde er durch einen Mitarbeiter des Ladens verfolgt und festgehalten. Der 38-Jährige beleidigte den Mitarbeiter und verhielt sich ihm gegenüber aggressiv. Als er dann auch noch in seine Jackentasche griff und begann, dort etwas zu suchen, begab sich der Mitarbeiter sicherheitshalber zurück in das Geschäft. Zeugen konnten beobachten, wie der Beschuldigte einen goldenen Gegenstand (vermutlich ein Messer) in der Hand hielt und hierbei in Richtung des Mitarbeiters rief, dass er ihn abstechen wolle. Als er seine Flucht fortsetzte, konnte er durch Polizeibeamte gestellt werden. Auch ihnen gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte 38-Jährige aggressiv und bedrohlich, sodass er durch die Einsatzkräfte fixiert werden musste. Aufgrund seines Verhaltens wurde er durch den Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Durch die Polizei wird eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung gegen den 38-Jährigen aufgenommen.

