Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter beschädigen Fahrzeug in Tiefgarage

Mainz-Neustadt (ots)

Bereits in der Nacht vom 24.03.2025 auf den 25.03.2025 kommt es zu einer Sachbeschädigung von Fahrzeugen am Rotterdamer Platz in der Mainzer Neustadt.

Bisher unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und beschädigen ein parkendes Fahrzeug. Als der Geschädigte am frühen Dienstagmorgen in die Tiefgarage kommt, kann er mehrere kaputte Fahrzeugscheiben an seinem Auto feststellen. Ob etwas entwendet wurde, ist aktueller Bestandteil der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell