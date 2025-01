POL-EU: Hundekadaver in verwahrloster Wohnung gefunden

Zülpich-Rövenich (ots) - Am gestrigen Dienstag befuhr ein 56-jähriger Busfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis die Landstraße 264 von Euskirchen kommend in Richtung Zülpich. Ein 49-jähriger Taxifahrer befuhr die Landstraße 162 in entgegengesetzter Richtung. Im dortigen Kreisverkehr/Landesstraße 162 kollidierte der Taxifahrer mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Bus. Zwei Fahrgäste im Bus wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser ...

