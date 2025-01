POL-EU: Erfolgreiche Präsentation sichergestellten Diebesguts - Schmuck-Fotos online eingestellt

Euskirchen (ots) - Die Polizei Euskirchen wurde gestern Abend (20. Januar) gegen 20 Uhr zu einem Restaurant in der Klosterstraße gerufen, da ein Mann trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Bei dem Mann handelte es sich um einen 42-jährigen belgischen Staatsbürger, der im Laufe des Tages bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Am Morgen gegen 9 Uhr war er zunächst in einen Verkehrsunfall verwickelt, den ...

