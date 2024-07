POL-EL: Twist - Rolltor beschädigt

Groß Hesepe (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden in der Markusstraße im Geester Ortsteil Groß Hesepe zwei PKW beschädigt, die am Fahrbahnrand parkten. Bislang unbekannte Täter zerkratzten an einem blauen Mitsubishi Colt und an einem grauen Seat Alhambra jeweils den Lack der Fahrerseite. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit ...

