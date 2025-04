Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mülltonne ausgebrannt - Unfallflucht - Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Böbingen: Restmülltonne ausgebrannt

Zwischen Montag und Dienstagvormittag zündeten Unbekannte den Inhalt einer Restmülltonne auf dem Friedhof in der Friedhofstraße an. Die Mülltonne brannte restlos aus. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Der Polizeiposten Heubach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07173 8776.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 6:30 Uhr und 07:55 Uhr einen Hyundai, der im Schindelackerweg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 44 Jahre alter Mann als vermisst gemeldet. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann sich aufgrund seines psychischen Zustandes in einer hilflosen Lage befindet, wurde u.a. mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gesucht. Letztlich ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann sich bei einem Bekannten in der Neuen Straße aufhält. Gegen 2 Uhr konnte der Mann dort tatsächlich angetroffen werden. Da er sich weiterhin in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte er in eine Spezialklinik gebracht werden. Hiergegen wehrte der Mann sich massiv, außerdem versuchte sein gleichaltriger Bekannter die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Der Mann wurde letztlich in eine Spezialklinik gebracht, er und sein Bekannter müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell