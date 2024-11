Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach, Josef-Neuss-Straße; Zimmerbrand

Andernach (ots)

Am 24.11.2024, gegen 15:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Josef- Neuss-Straße informiert. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatten alle Bewohner das Haus verlassen und das Feuer war bereits gelöscht. Die Feuerwehr Andernach überprüft das Anwesen und lüftete es mittels technischem Gerät. Nach den ersten Ermittlungen dürfte eine Kerze ursächlich gewesen sein. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei rät daher, dass man keine offene Flamme unbeaufsichtigt brennen lässt.

