POL-PDKO: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw auf der B50

Vallendar (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Vallendar. Ein 58-jähriger männlicher Fahrzeugführer befuhr die Westerwaldstraße in Vallendar. Hier nun überfuhr dieser ohne zu bremsen die Rheinstraße (B42) und kam unter der Bahnbrücke zum Stillstand. Durch die Umstände wurde der Fahrzeugführer im ...

