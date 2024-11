Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Alleinunfall - Fahrer schwer verletzt - Reanimation durch einen Ersthelfer

Vallendar (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Vallendar. Ein 58-jähriger männlicher Fahrzeugführer befuhr die Westerwaldstraße in Vallendar. Hier nun überfuhr dieser ohne zu bremsen die Rheinstraße (B42) und kam unter der Bahnbrücke zum Stillstand. Durch die Umstände wurde der Fahrzeugführer im Fahrzeug eingeschlossen und wurde durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und reanimiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte musste durch die Feuerwehr ein weiterer Zugang zu der verletzten Person geschaffen werden, sodass Rettungskräfte die Versorgung des Mannes übernehmen konnten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein.

Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell