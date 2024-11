POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B51 - zwei Verletzte

Merzkirchen (ots) - Am Donnerstag, den 21.11.24 gegen 14:35 Uhr, kam es auf der L 132 in der Ortslage Merzkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der Linienbus befuhr die L 132 in Fahrtrichtung Kahren und befand sich hinter dem PKW. Auf Höhe der Anschrift Hauptstraße 2 soll der PKW in die Einfahrt eingebogen und dort zum Stillstand ...

mehr