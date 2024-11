Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw mit anschließender Flucht

Merzkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 21.11.24 gegen 14:35 Uhr, kam es auf der L 132 in der Ortslage Merzkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der Linienbus befuhr die L 132 in Fahrtrichtung Kahren und befand sich hinter dem PKW. Auf Höhe der Anschrift Hauptstraße 2 soll der PKW in die Einfahrt eingebogen und dort zum Stillstand gekommen sein. Als der Linienbus die L 132 weiterbefuhr, soll der PKW ohne dies anzukündigen, erneut auf die Fahrbahn gefahren sein. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Am Bus entstand Sachschaden an der hinteren Glastür sowie am Schweller auf der Beifahrerseite. Der PKW verlor bei dem Zusammenstoß mehrere schwarze Plastikteile unter anderem ein großes Teil der Frontstoßstange. Im Anschluss sei der PKW auf den Parkplatz des Hauses "Gasthaus zur Zentrale" gefahren und habe die Fahrt nach kurzer Zeit in Fahrtrichtung Kahren fortgesetzt. Beschrieben wurde das Fahrzeug als einen schwarzen Ford Fiesta mit unbekanntem amtlichen Kennzeichen. Der PKW weist einen erheblichen Schaden an der Fahrzeugfront vor. Bei der Fahrzeugführerin soll es sich um eine weibliche Person im höheren Alter handeln, welche mittellange graue Haare besitzt. Ferner soll sie zum Unfallzeitpunkt eine Brille getragen haben. Die unbekannte Fahrzeugführerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 bei der Polizei zu melden. Zudem werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem Fluchtfahrzeug machen können, gebeten sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der obigen Telefonnummer zu melden.

