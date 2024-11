POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Mörschied (ots) - Am 20. November ereignete sich Ortsausgang Mörschied in Fahrtrichtung Herborn ein Busbrand. Hierbei geriet aufgrund eines technischen Defekts das Heck eines Schulbusses in Brand, welcher gerade mit ca. 15 Schülern der Grundschule Kempfeld besetzt war. Der Busfahrer konnte den Bus rechtzeitig stoppen, sodass alle Schulkinder unverletzt das Fahrzeug verlassen konnten. Die Kinder wurden teilweise im ...

mehr