Polizei Hamburg

POL-HH: 241114-5. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Jungen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 13.11.2024, 17:30 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Ochsenweberstraße

Seit gestern Nachmittag wird der 13-jährige Taylor Jason Barstorf aus Hamburg-Langenhorn vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Der Vermisste verließ gestern am späten Nachmittag seine Wohnanschrift, um in Norderstedt zum Sport zu gehen. Hier kam Taylor jedoch nicht an und seitdem auch nicht wieder nach Hause zurück.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Jugendlichen, sodass jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 12 bis 14 Jahre - 170 bis 180 cm groß - schlanke Figur - mittellange, dunkelblonde Haare mit Mittelscheitel - braune Augen - bekleidet blauer Jeanshose, schwarzen Turnschuhen und beige-blauer Daunenjacke mit weißen Ärmeln

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer ihn auf der Straße sieht, kann den Notruf 110 anrufen.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell