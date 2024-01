Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.01.2024.

Salzgitter (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Fahrer eines Pkw flüchtete vor der Polizei und verunfallte tödlich.

Salzgitter, Calbrecht, 30.01.2024, gegen 01.10 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichen Ermittlungsstand sollte ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw in Salzgitter Bad kontrolliert werden.

Nachdem die Beamten den Fahrer aus Berlin zum Anhalten aufgefordert hatten, kam er den Weisungen zunächst nach. Plötzlich habe der Fahrer jedoch sein Fahrzeug stark beschleunigt, um sich der Kontrolle mit zum Teil hoher Geschwindigkeit zu entziehen.

Der Fahrer nutzte zum Teil die Fahrspuren des Gegenverkehrs. Hier kam es fast zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug der Polizei. Das Fahrzeug war zeitweilig nicht mehr im Sichtbereich der Polizei, insbesondere nicht zum Unfallzeitpunkt.

Im Bereich der Ortschaft Calbrecht auf der Landstraße in Höhe Am Kohlenhof verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum.

Der Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Die Rettungskräfte reanimierten den Verunglückten. Er verstarb jedoch in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus.

Der Mann besaß offensichtlich keine Fahrerlaubnis. Möglicherweise stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Einsatzstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Für weitere Auskünfte steht ihnen die StA Braunschweig zur Verfügung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell