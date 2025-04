Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Tatverdächtige nach Automatenaufbruch in Haft - Unfallflucht - Auto beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Zwei Tatverdächtige nach Automatenaufbruch in Haft

Wie bereits berichtet wurden in der Nacht zum Dienstag zwei Tatverdächtige, die einen Snackautomaten in der Sandwiesenstraße aufgebrochen haben sollen, festgenommen.

Der Besitzer des Snackautomaten bemerkte die Tat durch eine installierte Kamera und fuhr mit seinem Audi zum Tatort. Dort kam es zur Kollision mit dem Pkw der beiden Tatverdächtigen, die gerade die Flucht ergreifen wollten. Der 34-jährige Tatverdächtige, der am Steuer des Pkw saß, zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr er zunächst weiter, kam allerdings kurze Zeit später im Bereich der Schorndorfer Straße alleinbeteiligt von der Straße ab, woraufhin beide ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde nach kurzer Flucht zu Fuß von einer Polizeistreife festgenommen. Der zweite Tatverdächtige, ein 45-Jähriger, begab sich zum nahe gelegenen Remsufer, wo er von den Beamten im Polizeihubschrauber gesichtet wurde. Er konnte kurze Zeit später von mehreren Beamten unterkühlt und bewusstlos aus der Rems geborgen werden. Beide Tatverdächtigen wurden im Anschluss zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Fahrzeug der Tatverdächtigen, als auch am Audi des Geschädigten entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 38.000 Euro geschätzt.

Die beiden rumänischen Tatverdächtigen wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug. Anschließend wurden beide Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 01.04.2025, 03:34 Uhr:

Waiblingen-Beinstein: Durch einen Zeugen konnte am Montag den 31.03.2025 gegen 23:55 Uhr beobachtet werden, wie sich mehrere Täter an einem Automaten in der Sandwiesenstraße zu schaffen machten. Als der Zeuge die Polizei verständigte, flüchteten die Täter mit ihrem PKW. Im weiteren Verlauf verunfallten sie mit diesem und setzten die Flucht fußläufig fort. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten zwei Täter festgenommen werden.

Weinstadt-Großheppach: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Grunbacher Straße einen geparkten Fiat und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Auto beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 0:15 Uhr und Dienstag, 10:50 Uhr wurde in der Schillerstraße ein geparkter Mercedes zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell