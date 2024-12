Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Am heutigen Morgen kam es zu einem Auffahrunfall auf der A2. Hierbei wurde eine Person in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Hannover (ots)

Gegen 8.00 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Auffahrunfall auf die A2 alarmiert. Zwischen den beiden Autobahnkreuzen Hannover Ost und Buchholz in Fahrtrichtung Dortmund, ist ein LKW auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine des Fahrzeugs zerstört und der Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Durch den Unfall kam es zu weiteren kleineren Auffahrunfällen bei denen drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Nachdem der schwer verletzte 45- jährige Fahrer durch den Rettungsdienst erstversorgt wurde setzten die Einsatzkräfte schweres hydraulisches Rettungsgerät ein um die Person zu befreien. Dazu kam auch eine Rettungsplattform zum Einsatz. Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle abgesichert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallursache ist unklar, hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen war die A2 in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise voll gesperrt. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 9.00 Uhr beendet.

