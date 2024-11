POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Twist (ots) - In der Zeit von Freitag, 21 Uhr bis Samstag, 06:20 Uhr kam es in der Straße "An der Werkbahn" zu einem Pkw-Aufbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem auf einem Pendlerparkplatz abgestellten VW Golf. Sie entwendeten Werkzeug und eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 06936 - 934500 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

