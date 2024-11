Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Altkleidercontainer in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Heute gegen 00:15 Uhr gerieten im Gildehauser Weg zwei Altkleidercontainer in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 2000 Euro. Gegen 01:40 Uhr gerieten erneut zwei Altkleidercontainer im Kanalweg in Brand. Auch dieser Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn gelöscht und verursachte einen Schaden von 2000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen wird ein Tatzusammenhang geprüft. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

