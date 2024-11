POL-F: 241111 - 1096 Frankfurt - Flughafen: Diebe in Hotellobby

Frankfurt (ots) - (lo) Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr kam es in einer Wohnung in der Bruchfeldstraße während einer privaten Feier zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann und seine 40-jährige Verlobte waren zu Gast bei Freunden, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung über das laute Wesen des 37-Jährigen kam. Der Mann reagierte zunehmend aggressiv und ...

