Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241110-1093 Frankfurt-Niederrad: Hausparty endet mit Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr kam es in einer Wohnung in der Bruchfeldstraße während einer privaten Feier zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann und seine 40-jährige Verlobte waren zu Gast bei Freunden, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung über das laute Wesen des 37-Jährigen kam. Der Mann reagierte zunehmend aggressiv und schrie herum, woraufhin ihn die Gastgeber der Wohnung verwiesen. Vor der Wohnung versuchte seine Verlobte, ihn zu beruhigen. Der 37-Jährige reagierte jedoch weiterhin aufgebracht und setzte schließlich ein Tierabwehrspray gegen die Frau ein, wodurch diese Reizungen und Rötungen an den Augen erlitt. Ein alarmierter Rettungswagen übernahm die Erstversorgung der Geschädigten.

Anschließend versuchte der 37-Jährige zu flüchten, konnte aber kurz darauf von der eintreffenden Polizeistreife festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, trat gegen das Polizeiauto und beschädigte es. Trotz seiner Versuche, sich den Maßnahmen zu entziehen, wurde er festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell