POL-F: 241109 - 1090 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Drogenfund und Festnahme

Frankfurt (ots) - (lo) Am gestrigen Mittag (8. November 2024) kam es gegen 13:10 Uhr in der Schönecker Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Handwerker und ihren Auftraggebern. Die Streitparteien, bestehend aus vier Männern im Alter von 44, 43, 32 und 29 Jahren, gerieten dabei in einen heftigen Konflikt, der verbal und körperlich eskalierte. ...

mehr