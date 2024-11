Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241109 - 1089 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Polizei beendet Prügelei!

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Mittag (8. November 2024) kam es gegen 13:10 Uhr in der Schönecker Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Handwerker und ihren Auftraggebern. Die Streitparteien, bestehend aus vier Männern im Alter von 44, 43, 32 und 29 Jahren, gerieten dabei in einen heftigen Konflikt, der verbal und körperlich eskalierte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 44-jährige Handwerker rassistisch beleidigt, woraufhin er den 29-Jährigen mit einem Schraubenzieher oberflächlich am Arm und Rücken verletzte. Sein 43-jähriger Begleiter griff zu einem Besen und schlug den 32-Jährigen am Kopf. Die alarmierte Polizei konnte die Beteiligten trennen und verhinderte dadurch weitere Verletzungen.

Der 32-Jährige wurde mit Kopfverletzungen, der 43-Jährige mit Zahnverlust in ein Krankenhaus eingeliefert.

