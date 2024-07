LPI-G: Einsatz in Quellenstraße

Altenburg (ots) - Altenburg / Schmölln: Am Montag ist es zu zwei Hundebissen im Altenburger Land gekommen. In Altenburg wurde eine junge Frau gegen 18:10 Uhr im Hausweg durch einen Terrier in die Wade gebissen, obwohl dieser angeleint war. Auch in Schmölln im Ortsteil Großbraunshain kam es in den Abendstunden gegen 19:20 Uhr zu einem Hundeangriff. Ein angeleinter Schäferhund riss sich los und biss eine vorbeilaufende 35-jährige Frau zweimal in den Oberschenkel. In ...

