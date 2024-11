Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241109 - 1091 Frankfurt- Sachsenhausen: Jacke "gefunden" - Polizei klärt Diebstahl in Bar auf

Frankfurt (ots)

(lo) Am frühen Morgen des 9. November 2024 bemerkte ein Mann in der "Kleinen Rittergasse" den Verlust seiner Jacke samt Geldbörse und verständigte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Mann gegen 03.15 Uhr in einem Lokal die Jacke des 24-jährigen Besitzers an sich genommen und die Bar verlassen. Als der Geschädigte seine Jacke vermisste, verließ er ebenfalls die Bar und informierte die Einsatzkräfte. Während der Anzeigenaufnahme erschien der 29-Jährige und gab an, die Jacke "gefunden" zu haben. Der Besitzer nahm die Jacke wieder an sich und bemerkte, dass seine Geldbörse nun in der Hosentasche des mutmaßlichen Diebes steckte. Die Polizei übergab dem Geschädigten Jacke und Portemonnaie.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem Tatverdächtigen ein Platzverweis erteilt und er wurde entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

