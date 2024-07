Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.30 Uhr, parkte ein 68-Jähriger seinen PKW in Sonneberg in der Marienstraße ab. Das Fahrzeug setzte sich dann kurze Zeit später selbstständig in Bewegung. Der 69-Jährige versuchte dieses noch zu stoppen und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

