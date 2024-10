Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet und ausgelöster Heimrauchmelder am Heinrich-Heine-Platz

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke rückte Dienstag mehrfach aus. Zunächst standen mehrere Ölspuren um 9:58 Uhr und 11:59 Uhr im Herdecker Stadtgebiet an. So war die Feuerwehr am Herrentisch, in der Innenstadt, in Westende und im Gewerbegebiet Loerfeld im Einsatz. Ein Fremdreiniger säuberte die Ender Talstraße. Die kommunalen Straßen wurden von der Feuerwehr bearbeitet.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder wurde um 12:39 Uhr vom Heinrich-Heine-Platz gemeldet. Nachbarn von gegenüber hatten den piependen Rauchmelder gehört. Vor Ort wurden keine Schadensmerkmale wie Brandgeruch und Rauch erkannt. Die Feuerwehr nahm eine Steckleiter vor und erkundete die Wohnung vom Balkon. Die Balkontür wurden schadenfrei geöffnet. Ein Brand konnte in der Wohnung ausgeschlossen werden. Der Rauchmelder wurde deaktiviert und die Wohnung wurde verschlossen. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Ein Löschzug war 30 Minuten im Einsatz.

