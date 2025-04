Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfälle - Körperverletzung - Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen - Schockanruf

Aalen (ots)

Backnang-Maubach: Wohnungseinbruch

Unbekannte Diebe verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Wiener Straße. Nachdem die Einbrecher über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen waren, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Taschen mit Kleidung und ein Kopfhörer. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Auffahrunfall

Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 73-jähriger Opelfahrer die Wiener Straße in Fahrtrichtung zur B14. An der Einmündung zur Bundesstraße übersah der 73-Jährige einen verkehrsbedingt haltenden VW-Transporter und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Schorndorf: Körperverletzung

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr kam es in der Rosenstraße zu einer Schlägerei. Ein unbekannter Täter soll einem 24-Jährigen im Bereich des Busbahnhofes mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Durch den unbekannten Täter wurde dem Geschädigten vorgeworfen, dass dieser seine Freundin kontaktiert haben soll. Der 24-Jährige wies Verletzungen im Mund- und Kieferbereich auf und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Hinweisgeber um telefonische Kontaktaufnahme unter 07181 2040.

Korb: Quad-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 18-jährige Fahrerin eines Quads befuhr am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr die Südstraße und kam hierbei, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug, nach links von der Straße ab. Neben der Straße prallte sie gegen einen Baum und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Waiblingen: Scheiben an Bushaltestelle eingeschlagen

Zwischen Freitag, 28.03.2025 und Montag, 31.03.2025 wurden die Scheiben der Bushaltestelle "Berufschulzentrum" eingeschlagen und hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Berglen / Schwäbisch Gmünd: Schockanruf - Betrüger machen erneut Beute

Eine Frau aus Berglen wurde am Mittwochnachmittag Opfer von Telefonbetrügern. Die 47-jährige wurde gegen 13:30 Uhr von einer Frau telefonisch kontaktiert, die mit heulender Stimme angab, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend übernahm ein Mann das Gespräch und gab sich als Herr Berger von der Polizei aus. Er gab der arglosen Geschädigten gegenüber an, dass ihre Schwester einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution hinterlegt werden, um eine drohende Haft zu verhindern. Anschließend wurde die Frau nach Schwäbisch Gmünd - Herlikhofen in die Gartenstraße gelotst, wo sie gegen 14:40 Uhr einem angeblichen Herrn Nowak Goldmünzen im fünfstelligen Wert übergab. Kurz darauf erreichte die Frau ihre Schwester und bemerkte den Betrug.

Der Abholer soll laut der Geschädigten ein südländischer Typ sein, etwa 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sehr schlank. Er soll nach hinten gegelte, dunkle wellige Haare, schmale Lippen und dunkle Augen sowie einen leichten Bartansatz haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine helle Stoffhose sowie ein helles Hemd getragen haben.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zum bisher unbekannten Abholer geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung weiterer ähnlich gelagerter Betrugsstraftaten, informieren Sie bitte Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten über diese Betrugsmasche und beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie betroffene Angehörige oder die Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück - Seien Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen! - Besprechen Sie solche Forderungen immer mit Ihrer Familie oder Ihnen vertrauten Personen. - Die Polizei fordert niemals Geld oder Wertsachen von Ihnen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

