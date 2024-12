POL-WES: Wesel - Nachtragsmeldung/Korrektur: 77-jähriger Fußgänger bei einem Busunfall schwer verletzt

Hünxe (ots) - Am Mittwoch um 10.15 Uhr hat sich ein Mann gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise in der Nähe des Tenderingswegs gezeigt. Die 47-Jährige ging an einem Nebensee des Tenderingssees spazieren. Als sie sich auf einem Weg, der parallel zum Tenderingsweg verläuft, befand, begegnete sie dem Exhibitionisten. Der Mann flüchtete anschließend mit einem Fahrrad Richtung Kieswerk. Die Kriminalpolizei hat ...

mehr