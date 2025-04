Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: PKW Scheibe beschädigt

Am Mittwoch wurde zwischen 12:45 Uhr und 19:15 Uhr eine Scheibe an einem Hyundai in der Abtsgmünder Straße beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Aalen: Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Beim Anfahren fuhr am Donnerstag, gegen 7:15 Uhr, eine 22-Jährige mit ihrem Dacia in der Gartenstraße auf einen vor ihr fahrenden Seat einer 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 36-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aalen: Stark alkoholisiert aufgefahren

Ungebremst fuhr am Donnerstag, gegen 8 Uhr, ein 25-jähriger VW-Fahrer auf einen, an einem Fußgängerweg in der Leintalstraße, wartenden Fiat einer 55-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 25000 Euro. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 25-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein erster durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem 25-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet.

