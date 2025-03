Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B31, Lkr. Tuttlingen) 74-Jähriger bei Unfall auf der B31 schwer verletzt (26.03.2025)

Geisingen, B31 (ots)

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Geisingen und Hüfingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 10.30 Uhr war ein 74-jähriger Toyota Aygo-Fahrer von Geisingen in Richtung Hüfingen unterwegs. Nachdem er mit seinem Wagen zunächst rechts von der Fahrbahn abkam lenkte er kurz darauf nach links und kollidierte in der Folge seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagengespann. Durch die Wucht des Aufpralls abgewiesen schleuderte das Auto anschließend in den Grünstreifen, wo es neben einem Wirtschaftsweg auf der Seite liegen blieb. Ersthelfer befreiten den schwer verletzten 74-Jährigen aus dem stark beschädigten Toyota. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte brachte ihn ein Krankenwagen in eine Klinik. Der 53 Jahre alte Lasterfahrer blieb unverletzt. An dem Aygo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, den Schaden an Lastwagen und Anhänger schätzte die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B31 bis etwa 13 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell