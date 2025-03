Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Gartenstraße (24.03.2025 - 25.03.2025)

Schramberg (ots)

Auf der Gartenstraße ist es im Zeitraum von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 3 parkenden grauen Ford Focus am vorderen linken Kotflügel. Statt den Unfall zu melden, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Sachschaden am Ford beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise können unter der Nummer 07422 / 27010 an das Polizeirevier Schramberg gerichtet werden.

