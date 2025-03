Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Nötigung auf der B33 zwischen Allensbach und Konstanz - Polizei sucht Zeugen (25.03.2025)

Reichenau, B33 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Nötigung, zu der es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz gekommen ist. Gegen 19.20 Uhr war ein 58-Jähriger kurz vor dem Tunnel mit etwa 80 km/h auf der linken Spur von Hegne in Richtung Konstanz unterwegs. Plötzlich tauchte hinter ihm ein grauer BMW auf, der mehrfach Lichthupe gab und so dicht auffuhr, dass er dessen Rücklichter nicht mehr sah. Nach dem Tunnel beschleunigte der 58-Jährige, woraufhin ihn der BMW überholte und anschließend ungefähr viermal bis zum Stillstand ausbremste, eh der BMW davonfuhr.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

