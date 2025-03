Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Pfefferspray in Schule (24.03.2025)

Rottweil (ots)

In der Nell-Breuning-Schule ist es am Montag, gegen 13 Uhr zu einem Reizgaseinsatz gekommen, bei dem sich neun Schüler leicht verletzt haben. Ein bislang Unbekannter Mann hat in einem Gang der Schule im dritten Stock Reizgas versprüht. Durch die Dämpfe bekamen neun Schüler Atemwegsreizungen. Rettungswagen versorgten die betroffenen Schüler vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Rottweil bittet um Hinweise zur Tat unter der Nummer 0741 / 4770

