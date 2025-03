Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Landkreis Rottweil) Kleintransporter aufgebrochen - Zeugenaufruf (23.03.2025 - 24.03.2025)

Aichhalden (ots)

Im Teilort Rötenberg ist auf der Bacher Straße im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 8 Uhr ein Kleintransporter aufgebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in den weißen Renault Master und entwendeten Werkzeug im hohen vierstelligen Wert. Die Werkzeugkisten ließen sie an Ort und Stelle liegen. Die Polizei in Schramberg sucht Zeugen zum Vorfall, die unter der Nummer 07422 / 27010 Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell