Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, L 409

Landkreis Rottweil) 20.000 Euro Schaden nach Unfall (24.03.2025)

Sulz am Neckar - L 409 (ots)

Auf der Landesstraße 409 ist es am Montag im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 81 zu einem Unfall gekommen. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer bog, gegen 19 Uhr von der L 409 auf die A 81 in Fahrtrichtung Singen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Vöhringen fahrenden 21-jährigen Mercedes-Fahrers. Der Zusammenstoß verursachte einen Schaden von etwa 20.000 Euro. Beiden Wagen mussten abgeschleppt werden.

