POL-NOM: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Mühlenstraße, (Privatgrundstück), Freitag, der 07.03.2025, zwischen 08:15 Uhr und 13:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausfahren mit einem Transporter eine Mauer an einer Grundstücksauffahrt, welche daraufhin teils in den darunter laufenden Mühlenbach fiel. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

