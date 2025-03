POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Vetternweg, Freitag, 07.03.2025, 14.00 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 13.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Diebesgut unbekannt. Am Sonntag wurde bekannt, dass es im Zeitraum von Freitag ca. 14.00 Uhr bis Samstag ca. 13.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch im Vetternweg in Nörten-Hardenberg kam. Mindestens eine unbekannte Person gelangte gewaltsam über ein Balkonfenster in die Wohnung. Eine Nachbarin bemerkte in Abwesenheit der Hausbewohnerin ...

