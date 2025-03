Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Rewe Markt) Montag, der 10.03.2025, 17:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich durch das Öffnen der eigenen Fahrertür, die Fahrertür des PKW einer 22- jährigen aus Wesertal. Er entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell