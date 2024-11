Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Geldbörsen gestohlen

Northeim (ots)

Einbeck / Bad Gandersheim, Mittwoch & Donnerstag, 27. & 28.11.2024

EINBECK/BAD GANDERSHEIM (Wol) - Anschließend Geld abgehoben.

An den letzten beiden Tagen kam es in den Zuständigkeitsbereichen der Polizei Einbeck und Bad Gandersheim erneut zu mehreren Diebstahlsdelikten von Geldbörsen.

In Kreiensen vergaß ein Geschädigter seine Einkaufstasche im Einkaufswagen und als er zurückkehrte, war die Handtasche nicht mehr vor Ort (siehe PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5919088)

In Bad Gandersheim kam es am Mittwoch zwischen 12.30 - 12.55 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche. Die Frau befand sich in einem Supermarkt in der Marienstraße. Insgesamt erlitt sie einen Schaden von ca. 250 Euro.

Am gestrigen Donnerstag erfolgten zwei weitere Taten im Bereich Einbeck. Im Zeitraum von 11.30 - 12.30 Uhr wurde einer Frau die Geldbörse mitsamt ca. 200 Euro Bargeld gestohlen. Die Frau befand sich während des Diebstahls in einem Supermarkt in der Straße "Altendorfer Tor". Mit der entwendeten EC-Karte kam es anschließend zu einer Abhebung von 2.000 Euro in einer Bankfiliale im Einbecker Hubeweg.

Der zweite Vorfall ereignete sich in einem Supermarkt in der Einbecker Grimsehlstraße. Hier wurde einer Frau die Geldbörse gestohlen. Glücklicherweise betrug hier der Schaden "nur" 10 Euro.

Die Polizei Northeim weist darauf hin, dass Handtaschen etc. nicht unbeaufsichtigt gelassen werden sollten und zudem nah am Körper zu tragen sind. Außerdem sollte sich keine PIN per Merkzettel in der Geldbörse aufbewahrt werden. Beim Bezahlen verdecken sie das Tastenfeld vor neugierigen Blicken.

