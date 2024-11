POL-NOM: Großkontrolle in Einbeck

Uslar (ots) - Uslar, (go), Neustädter Platz/Ecke Lange Straße, Donnerstag, der 29.11.2024, 14:15 Uhr. Eine 83- jährige PKW Fahrerin aus Wesertal befuhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Lange Straße abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 42- jährige Fahrer eines Busses bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 83- jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

