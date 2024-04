Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhren ein 58jähriger Daimler-Benz-Fahrer, eine 30jährige Hyundai-Fahrerin und ein 32jähriger Skoda-Fahrer in dieser Reihenfolge die L1056, aus Richtung B7 kommend, in Richtung Autobahnauffahrt Vieselbach. Kurz nach der Kreuzung Richtung Sohnstedt mussten die drei Fahrzeuge verkehrsbedingt wieder anhalten. Ein 29jähriger Peugeot-Fahrer, der vermutlich gerade beim Beschleunigen war, erkannte die Situation nicht und fuhr ungebremst auf den Skoda auf, der wiederum auf die beiden vorausfahrenden Pkw geschoben wurde. Der Skoda-Fahrer wurde eingeklemmt und musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin des Hyundai und auch der Unfallverursacher wurden leicht verletzt zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Bei den hinteren drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 70 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Autobahnzubringer voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell