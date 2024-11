POL-NOM: Diebstahl auf Supermarktparkplatz

Uslar (ots) - USLAR (ke) Wiesenstraße (Bäckerei Beckmann), 27.11.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten, schwarzen "SKODA OCTAVIA" der Stadt Werdohl und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

