Uslar (ots) - USLAR-SCHONINGEN (ke) Landstraße, 27.11.2024, 15:30 Uhr Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen befuhr die Landstraße aus Schoningen kommend in Richtung Verliehausen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge schätzt er den Abstand eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw falsch ein und touchiert diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

